Эльский Николай Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Эльский
- Имя
- Николай
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 12 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 373
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12367. ЭЛЬСКИЙ, НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 24 л. Гр. г. Вильно; — Р. Т. г. Перми. Растрата, лиш. св. 3 г. Исп. 12 июля 920.
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