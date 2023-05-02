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Абдулжапаров Хуснитдин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абдулжапаров
Имя
Хуснитдин
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 3
Источник
Скан
Оригинальная запись
129232. абдулжапаровъ, хуснитдинъ. Башк. Челябин. у., Сартъ-Келмыкск. в., д. Больше-Султановой, 40 л.; — Троицк. О. С. 3 Сент. 909. 149, 152, 1 ч. 1647 и 1654¹ У., арест. отд. 2½ г. Исп. 30 Сент. 909. | 904 29400 169 М. | 97 7828 172 М.

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