Прокопченко Зиновия Мефодьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Прокопченко
- Имя
- Зиновия
- Отчество
- Мефодьевна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 180
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18403. ПРОКОПЧЕНКО, ЗИНОВИЯ МЕФОДЬЕВНА, 24 л. Гр. г. Суража; — Н. С. 6 уч. Майкопск. отд. Араковар., пр. р. 5 л. условно, по амн. от. нак. освоб.
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