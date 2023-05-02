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Прокопченко Зиновия Мефодьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Прокопченко
Имя
Зиновия
Отчество
Мефодьевна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 180
Источник
Скан
Оригинальная запись
18403. ПРОКОПЧЕНКО, ЗИНОВИЯ МЕФОДЬЕВНА, 24 л. Гр. г. Суража; — Н. С. 6 уч. Майкопск. отд. Араковар., пр. р. 5 л. условно, по амн. от. нак. освоб.

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