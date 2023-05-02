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Тимофеев Павел Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тимофеев
Имя
Павел
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
20 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 267
Источник
Скан
Оригинальная запись
9235. ТИМОФЕЕВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 23 л., Смоленск. г., Сычевск. у., д. Спасково. Деж. кам. Н. С. Сычевск. у. Ст. 176, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 20/ІХ—26.

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