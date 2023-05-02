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Луппов Иван Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Луппов
Имя
Иван
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
14 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 237
Источник
Скан
Оригинальная запись
8343. ЛУППОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ, 19 л., Вятск. у., Пасеговск. в. Н. С. 3 уч. Вятск. у. Ст. 180, лиш. св. 2 г. Исп. 14 сент. 923.

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