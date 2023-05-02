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Козлов Федор Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козлов
Имя
Федор
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
14 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 176
Источник
Скан
Оригинальная запись
6181. КОЗЛОВ ФЕДОР ТИМОФЕЕВИЧ, 24 л., Пронск. у., Юраковск. в., д. Быково, Московск. Губсуд, Ст. 109, пор. пр. 3 г., Исп. 14 июля 923.

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