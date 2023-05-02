Андреева Анастасия Михайлова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреева
- Имя
- Анастасия
- Отчество
- Михайлова
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 20
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44860. АНДРЕЕВА, АНАСТАСІЯ МИХАЙлова. К. Смоленск. у., Богородицк. в., д. Владиміровки, 42 л.; — Г. С. 2 уч. г. Смоленска, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 16 Іюня 905.
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