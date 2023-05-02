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Андреева Анастасия Михайлова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреева
Имя
Анастасия
Отчество
Михайлова
Дата исполнения приговора
16 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 20
Источник
Скан
Оригинальная запись
44860. АНДРЕЕВА, АНАСТАСІЯ МИХАЙлова. К. Смоленск. у., Богородицк. в., д. Владиміровки, 42 л.; — Г. С. 2 уч. г. Смоленска, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 16 Іюня 905.

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