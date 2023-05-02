Акатов Николай Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Акатов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 14 апрель 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 5
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 56. АКАТОВ, НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 42 л. Гр. рд. Галичск. у., Фоминск. в., в с. Овановой; — Н. С. 3 отд. Нарвск. р-на г. Петрограда. Прикрытие чужой фамилии, лиш. св. 2 г., с зач. 1 м. и 1 д. пр. з. Исп. 14 апр. 918.
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