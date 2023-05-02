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Акатов Николай Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Акатов
Имя
Николай
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
14 апрель 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 5
Источник
Скан
Оригинальная запись
56. АКАТОВ, НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 42 л. Гр. рд. Галичск. у., Фоминск. в., в с. Овановой; — Н. С. 3 отд. Нарвск. р-на г. Петрограда. Прикрытие чужой фамилии, лиш. св. 2 г., с зач. 1 м. и 1 д. пр. з. Исп. 14 апр. 918.

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