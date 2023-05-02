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Зайцев Михаил Константинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зайцев
Имя
Михаил
Отчество
Константинов
Дата исполнения приговора
01 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 91
Источник
Скан
Оригинальная запись
46816. ЗАЙЦЕВЪ, МИХАИЛЪ КОНСТАНтиновъ. Мщ. п. Колпина, Царскосольск. у., 34 л., рд. въ г. СПБ.; — Тверск. О. С., 149, 152 и 1 ч. 975 У., по сов. съ приг. Вышневолоцк. Г. С. отъ 1 Февр. 905 г., тюр. 4 м. Исп. 1 Іюня 905.

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