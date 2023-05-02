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Зубарева Фекла Леонидовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зубарева
Имя
Фекла
Отчество
Леонидовна
Дата исполнения приговора
19 август 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 106
Источник
Скан
Оригинальная запись
3643. ЗУБАРЕВА ФЕКЛА ЛЕОНИДОВНА, 21 г., Минусинск. у., Каратузск. в., д. Родыгино. Енисейск. Губсуд. Ст. ст. 16, 180 п. п. «б», «в», 189, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 19/ѴІІІ—24. 

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