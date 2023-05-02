Нагорко Осип Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНагорко Осип Игнатьев

Нагорко Осип Игнатьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нагорко
Имя
Осип
Отчество
Игнатьев
Дата исполнения приговора
24 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 172
Источник
Скан
Оригинальная запись
33938. НАГОРКО, ОСИПЪ ИГНАТЬЕВЪ. К. Мазовецк. у., гм. Клюково, д. Малиново, 27 л.; — Гродненск. О. С. (въ 3 р.), 169, 170 и 172 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 8 м. Исп. 24 Марта 905. | 900 12669 170 М., гдѣ уѣздъ показ. неправильно. | 93 82669 177 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.