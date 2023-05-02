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Андреев Федор Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Федор
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
26 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 5
Источник
Скан
Оригинальная запись
140. Андреев Федор Алексеевич, 37 л., Бузулукск. у., Курманаевск. в., с. Прокаевки. Н. С. 3 уч. Самарск. у. Ст. ст. 16, 180 п. «в», 189, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 26/ѴІІІ—26.

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