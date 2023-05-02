Точилина Акилина Ананьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Точилина
- Имя
- Акилина
- Отчество
- Ананьева
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 408
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140094. ТОЧИЛИНА, АКИЛИНА Ананьева. К. Москов. г., Подольск. у., Моложанск. в., д. Малаго-Толбина, 48 л.; — Москов. Ст. М. С. Николаев. уч. 18 Сент. 909, 50 М., тюр. 1½ м. Исп. 6 Окт. 909, счит. ср. съ 18 Сент. 909.
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