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Мулыгин Константин Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мулыгин
Имя
Константин
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
12 февраль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 153
Источник
Скан
Оригинальная запись
4880. Мулыгин Константин Васильевич, 18 л. Гр. Ярославск. у., Давыдовск. в., д. Тапино; — Н. С. 1 р-на г. Ростова. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 12 февр. 919.

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