Горюнов Петр Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горюнов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 26 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 70
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46225. ГОРЮНОВЪ, ПЕТРЪ ЯКОВЛЕВЪ (онъ же Гуреновъ). К. Чериков. у., Студенецк. в., д. Горбовичей, 18 л.; — Г. С. г. Климовичъ (во 2 р.), 169 М., тюр. 3 м., съ примѣн. Выс. маниф. 904 г. Исп. 26 Апр. 905. | 904 78206 169 М.
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