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Горюнов Петр Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горюнов
Имя
Петр
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
26 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 70
Источник
Скан
Оригинальная запись
46225. ГОРЮНОВЪ, ПЕТРЪ ЯКОВЛЕВЪ (онъ же Гуреновъ). К. Чериков. у., Студенецк. в., д. Горбовичей, 18 л.; — Г. С. г. Климовичъ (во 2 р.), 169 М., тюр. 3 м., съ примѣн. Выс. маниф. 904 г. Исп. 26 Апр. 905. | 904 78206 169 М.

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