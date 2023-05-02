Колоткова Евдокия Александровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колоткова
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Александровна
- Дата исполнения приговора
- 03 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 179
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6273. КОЛОТКОВА ЕВДОКИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 18 л., Мелекесск. у., Матвеевск. в., д. Бекетовки, Н. С. 3 уч. г. Рыбинска, Ст. 185, лиш. св. 1½ г., Исп. 3 марта 923.
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