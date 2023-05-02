Панов Степан Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Панов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 17 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 210
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7427 ПАНОВ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 48 л., Иркутск. у, Б-Амурск. в. с. Баля Иркутск. Губсуд Ст. 180 ч.«ж», лиш. св. 1 г. Исп. 17 ноября 923.
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