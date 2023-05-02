Победенный Даниил Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Победенный
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 269
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 97728. ПОБѢДЕННЫЙ, ДАНІИЛЪ АНтоновъ, 37 л. К. Гадячск. у., Петровск. в., д. Ручекъ; — Новочеркасск. О. С., 26 Мая 911, 152, 1643 и 1 ч. 1643¹ У., по сов. съ приг. сего С. отъ 29 Марта 911 г. (1654¹ У., арест. отд. 2½ г.), арест. отд. 4 г. Исп. 28 Іюня 911. | 3 Нояб. 908 г. М. С. 6 уч. 1 Донск. окр., 170 М., тюр. 1 г.
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