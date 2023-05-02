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Пономарева Ольга Демьяновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пономарева
Имя
Ольга
Отчество
Демьяновна
Дата исполнения приговора
14 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 223
Источник
Скан
Оригинальная запись
7886. ПОНОМАРЕВА ОЛЬГА ДЕМЬЯНОВНА, г. Ив.-Вознесенска. Н С. Дежурн. Камер. г. Ив-Вознесенска Ст. 140-а, лиш. св. 3 г. Исп. 14 июля 923

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