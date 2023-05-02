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Балагуров Афанасий Захаров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Балагуров
Имя
Афанасий
Отчество
Захаров
Дата исполнения приговора
20 май 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 25
Источник
Скан
Оригинальная запись
129805. БАЛАГУРОВЪ, АФАНАСІЙ ЗАхаровъ. Каз. с. Терганскаго, ст. Житкинской, Нерчинск. у., 20 л., рд. въ пос. Шадоронскомъ, т. же у.; — Читинск. О. С., 134, 135, 140, 3 ч. 1655, 2 п. 1659 и 1 п. 1659¹ У., тюр. 1 г. Исп. 20 Мая 909.

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