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Кумаев Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кумаев
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
16 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 215
Источник
Скан
Оригинальная запись
7581. КУМАЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 38 л., Арск. к., Цыпьинск. в. и с. Н. С. в уч. Арск. к. Ст. 114, лиш. св. 1 г. Срок исп. не указ., осужд. 16 ноября 923.

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