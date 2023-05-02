Гладышев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГладышев Николай Иванович

Гладышев Николай Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гладышев
Имя
Николай
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
22 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
1487. Гладышев Николай Иванович, 23 л., Сы чевск. у., Ассуйск. в., д. Севолочек. Смоленск. Г. С. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 22/ѴІІ—26. Наст. приг. поглощен приг. того же суда, вст. в зак. силу 10/ХІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.