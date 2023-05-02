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Бойко Прасковья Павлова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бойко
Имя
Прасковья
Отчество
Павлова
Дата исполнения приговора
19 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 38
Источник
Скан
Оригинальная запись
130173. БОЙКО, ПРАСКОВЬЯ ПАВЛОВА. К. Городнян. у., Велико-Щимельск. в., с. Носовки, 50 л.; — Чернигов. О. С., 13 и 1647 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г. Исп. 19 Іюля 909.

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