Бойко Прасковья Павлова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бойко
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Павлова
- Дата исполнения приговора
- 19 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 38
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130173. БОЙКО, ПРАСКОВЬЯ ПАВЛОВА. К. Городнян. у., Велико-Щимельск. в., с. Носовки, 50 л.; — Чернигов. О. С., 13 и 1647 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г. Исп. 19 Іюля 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.