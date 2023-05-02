Усть-Кочкинцев Дмитрий Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Усть-Кочкинцев
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 418
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140353. УСТЬ-КОЧКИНЦЕВЪ, ДМИТРІЙ Григорьевъ. К. Пермск. у., в. и зав. Нытвенскаго, 21 г.; — Казанск. С. П. 11 Сент. 909, 134, 135, 12, 1489 и 2 ч. 1490 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 30 Окт. 909.
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