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Усть-Кочкинцев Дмитрий Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Усть-Кочкинцев
Имя
Дмитрий
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 418
Источник
Скан
Оригинальная запись
140353. УСТЬ-КОЧКИНЦЕВЪ, ДМИТРІЙ Григорьевъ. К. Пермск. у., в. и зав. Нытвенскаго, 21 г.; — Казанск. С. П. 11 Сент. 909, 134, 135, 12, 1489 и 2 ч. 1490 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 30 Окт. 909.

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