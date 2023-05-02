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Бояр Петр Анчев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бояр
Имя
Петр
Отчество
Анчев
Дата исполнения приговора
26 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 43
Источник
Скан
Оригинальная запись
130302. БОЯРЪ, ПЕТРЪ АНЧЕВЪ. К. Рѣжицк. у., Стернянск. в., д. Видовъ, 39 л.; — СПБ. С. П., 1 п. 134, 135 и 1 п. 3 ч. 354 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 26 Авг. 909.

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