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Тронин Иван Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тронин
Имя
Иван
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 351
Источник
Скан
Оригинальная запись
12053. ТРОНИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, 22 л., Орск, у., Кумакск. в. и с. Н. С. 8 уч. Гомельск. у. Ст. 180 п. «б», ЛИШ, СВ. 2 г. И пор. пр. 5 л. П. в. В. з. с. 13/Х—23.

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