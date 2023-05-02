Тронин Иван Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тронин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 351
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12053. ТРОНИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, 22 л., Орск, у., Кумакск. в. и с. Н. С. 8 уч. Гомельск. у. Ст. 180 п. «б», ЛИШ, СВ. 2 г. И пор. пр. 5 л. П. в. В. з. с. 13/Х—23.
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