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Кангур Александр Юрьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кангур
Имя
Александр
Отчество
Юрьев
Дата исполнения приговора
25 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 174
Источник
Скан
Оригинальная запись
146781. КАНГУРЪ, АЛЕКСАНДРЪ Юрьевъ. Лиш. ос. пр. изъ К. Пернов. у., Энгеск. в., 27 л., рд. въ г. Перновѣ; — СПБ. С. П., 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 25 Іюня 909. | 903 48266 1655 У. | 94 2847 1655 У. | 96 29754 1655 У.

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