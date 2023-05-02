Чернета Гавриил Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернета
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 448
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141159. ЧЕРНЕТА, ГАВРІИЛЪ СТЕПАНОВЪ. Мщ. г. Конотопа, 31 г.; — Г. С. г. Конотопа 12 Сент. 909, 169 и 2 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 28 Сент. 909.
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