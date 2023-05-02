Ходченко Яков Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ходченко
- Имя
- Яков
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 10 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 656
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18394. Ходченко, Яковъ Степановъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Остерск. у. и в., с. Святаго, 46 л.; — Чернигов. О. С., 1654 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 3 Окт. 908 г. (1655 У.—арест. отд. 2½ г.), арест. отд. 5 л. Исп. 10 Дек. 908. 904 103107 1655 У. | 900 7321 170 М. 901 24650 170¹ М.
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