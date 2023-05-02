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Алиуллов Халиулла

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алиуллов
Имя
Халиулла
Дата исполнения приговора
20 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
44830. АЛІУЛЛОВЪ, ХАЛІУЛЛА. К. Буинск. у., Убѣевск. в., д. Малыхъ Убѣевъ, 18 л., рд. въ г. Симбирскѣ; — Г. С. 2 уч. г. Симбирска, 2 ч. 178 М., тюр. 1 м. Исп. 20 Мая 905.

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