Алиуллов Халиулла
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алиуллов
- Имя
- Халиулла
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44830. АЛІУЛЛОВЪ, ХАЛІУЛЛА. К. Буинск. у., Убѣевск. в., д. Малыхъ Убѣевъ, 18 л., рд. въ г. Симбирскѣ; — Г. С. 2 уч. г. Симбирска, 2 ч. 178 М., тюр. 1 м. Исп. 20 Мая 905.
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