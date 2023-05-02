Михайличенко Венедикт Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Михайличенко
- Имя
- Венедикт
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 22 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 229
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96671. МИХАЙЛИЧЕНКО, ВЕНЕДИКТЪ Григорьевъ, 31 г. К. Донецк. окр., Курнаково-Линовск. в., пос. Туровѣрова-Рассоманскаго; — Московск. С. П., 26 Апр. 911, 152, 1 п. 377 и 378 У., по сов. съ приг. Полк. С. 93 Иркут. пѣх. полка отъ 2 Апр. 907 г. (аресть 10 дн.), арест. отд. 2 г. Исп. 22 Іюня 911.
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