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Кульков Василий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кульков
Имя
Василий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
17 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 140
Источник
Скан
Оригинальная запись
25699. КУЛЬКОВ, ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 27 л. Гр. Череповецк. у., Шухободцк. в., д. Алексино; — Р. Т. г. Ярославля. Контр-револ. действ., лиш. св. 15 л., по амн. нак. сокр. на ½, с зач. 5 м. и 20 д. пр. з. Исп. 17 дек. 920.

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