Шунин Иван Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шунин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 436
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 90437. ШУНИНЪ, ИВАНЪ АЛЕКСАНДровъ, 51 г. Лиш. ос. пр. изъ к. Княгининск. у., в. и с. Большой-Якшени; — Нижегородск. О. С., 11 Мая 911, 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 15 Іюня 911. | 905 85018 1647 У. | 99 24401 50 М. | 904 70640 170 М. | 95 67829 169 М. | 900 61457 170 М.
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