Дудоров Иван Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дудоров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 27 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 106
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 50235. ДУДОРОВЪ, ИВАНЪ ДМИТРІЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Уржумск. у., Сердежск. в., с. Ветошкина, 51 г., рд. т. же у., Лебяжск. в., въ поч. Соловьевѣ; — Вятск. О. С., 115, 2 ч. 1655, 9 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 27 Февр. 909. | 902 96035 1655 У. | 96 85674 1654¹ У. | 94 58188 170 М. | 90 90066 1643 У. | 83 12237 170 М.
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