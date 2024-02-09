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Дудоров Иван Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дудоров
Имя
Иван
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
27 февраль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 106
Источник
Скан
Оригинальная запись
50235. ДУДОРОВЪ, ИВАНЪ ДМИТРІЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Уржумск. у., Сердежск. в., с. Ветошкина, 51 г., рд. т. же у., Лебяжск. в., въ поч. Соловьевѣ; — Вятск. О. С., 115, 2 ч. 1655, 9 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 27 Февр. 909. | 902 96035 1655 У. | 96 85674 1654¹ У. | 94 58188 170 М. | 90 90066 1643 У. | 83 12237 170 М.

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