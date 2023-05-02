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Романцев Петр Астафьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Романцев
Имя
Петр
Отчество
Астафьев
Дата исполнения приговора
27 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 213
Источник
Скан
Оригинальная запись
50115. РОМАНЦЕВЪ, ПЕТРЪ АСТАФЬЕВЪ. К. Сѣвск. у., Стрѣлецк. в., д. Ново-Ямской, 52 л.; — Симферопольск. О. С., 150 и Г ч. 1465 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 27 Мая 905.

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