Романцев Петр Астафьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Романцев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Астафьев
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 213
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 50115. РОМАНЦЕВЪ, ПЕТРЪ АСТАФЬЕВЪ. К. Сѣвск. у., Стрѣлецк. в., д. Ново-Ямской, 52 л.; — Симферопольск. О. С., 150 и Г ч. 1465 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 27 Мая 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.