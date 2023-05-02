Кушнарев Константин Романович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кушнарев
- Имя
- Константин
- Отчество
- Романович
- Дата исполнения приговора
- 28 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 166
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5802. КУШНАРЕВ КОНСТАНТИН РОМАНОВИЧ, 25 л., Балашовск. у., Самойловск. в. и с. Саратовск. Губсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. П. В. З. С. 28/ІѴ—24.
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