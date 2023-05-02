Морозов Василий Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Морозов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 269
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 136370. МОРОЗОВЪ, ВАСИЛІЙ АЛЕКСАНДРОВЪ. К. Ветлужск. у., Подгородной в., д. Морозихи, 20 л.; — 3. Н. 1 уч. Ветлужск. у. 21 Апр. 909.169 М.. тюр. 3½ м. Исп. 29 Окт. 909.
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