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Морозов Василий Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Морозов
Имя
Василий
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 269
Источник
Скан
Оригинальная запись
136370. МОРОЗОВЪ, ВАСИЛІЙ АЛЕКСАНДРОВЪ. К. Ветлужск. у., Подгородной в., д. Морозихи, 20 л.; — 3. Н. 1 уч. Ветлужск. у. 21 Апр. 909.169 М.. тюр. 3½ м. Исп. 29 Окт. 909.

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