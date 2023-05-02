Леготин Александр Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Леготин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 22 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 137
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 66423. ЛЕГОТИНЪ, АЛЕКСАНДРЪ АЛЕКсандровъ. Мщ. г. Вятки, 21 г., рд. въ с. Калегинѣ, Кутеремск. в., Бирск. у.; — Г. С. Воткинск. зав., Сарапульск. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 22 Авг. 907.
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