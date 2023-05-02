Леготин Александр Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеготин Александр Александров

Леготин Александр Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Леготин
Имя
Александр
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
22 август 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 137
Источник
Скан
Оригинальная запись
66423. ЛЕГОТИНЪ, АЛЕКСАНДРЪ АЛЕКсандровъ. Мщ. г. Вятки, 21 г., рд. въ с. Калегинѣ, Кутеремск. в., Бирск. у.; — Г. С. Воткинск. зав., Сарапульск. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 22 Авг. 907.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close