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Иванов Александр Капитонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Александр
Отчество
Капитонович
Дата исполнения приговора
08 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 165
Источник
Скан
Оригинальная запись
6098. Иванов Александр Капитонович, 22 л., Красноярск. окр., Перовск. р., с. Стиба. В. Т. 19 стр. корп. Приморск. окр. Ст. ст. 2 ч. 3, 2 ч. 4, П. В. П., лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 8 мар. 926.

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