Головин Макар Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Головин
- Имя
- Макар
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 86
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 131447. ГОЛОВИНЪ, МАКАРЪ Дмитріевъ. К. Землянск. у., Калабинск. в., с. Сцѣпнаго, 35 л.; — Воронеж. О. С., 3 п. 1 ч. 269¹ У., тюр. 2 м. Исп. 24 Сент. 909.
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