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Михайлов Захар Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Михайлов
Имя
Захар
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
__ октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 263
Источник
Скан
Оригинальная запись
136212. МИХАЙЛОВЪ, ЗАХАРЪ МИХАЙЛОВЪ. К. Тверск. у., Арининск. в., д. Новоселья, 21 г.; — СПБ. О. С. 16 Сент. 909, 134, 135 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. въ Окт. 909.909 27457 169 М.

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