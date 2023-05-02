Чертополохов Николай Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чертополохов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 353
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11713. ЧЕРТОПОЛОХОВ, НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 32 л. Гр. Сысертск. зав.; — Н. С. 9 уч. Екатеринбургск. окр. Пьянство, пр. р. 2 г., в т. ч. 1 г. условно. Исп. 17 мая 920.
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