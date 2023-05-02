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Устинович Вацлав Иосифович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Устинович
Имя
Вацлав
Отчество
Иосифович
Дата исполнения приговора
11 август 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 361
Источник
Скан
Оригинальная запись
12377. УСТИНОВИЧ ВАЦЛАВ ИОСИФОВИЧ, 23 л., Витебск. г., Полоцк. у., Вороническ. в., д. Вильковщина. В. Т. Западн. окр. Ст. ст. 180, 205 п. «б», 222, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 11/ѴІІІ—24.

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