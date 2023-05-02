Ермаков Георгий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмаков Георгий Афанасьевич

Ермаков Георгий Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ермаков
Имя
Георгий
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
24 январь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
1290. ЕРМАКОВ, ГЕОРГИЙ АФАНАСЬЕВИЧ, Гр. Крапивенск. у. Ржавск. в. и с.;—Н. С. 2 отд., б. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 24 янв. 922.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close