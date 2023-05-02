Войткевич Петр Карлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Войткевич
- Имя
- Петр
- Отчество
- Карлов
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 62
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81072. ВОЙТКЕВИЧЪ, ПЕТРЪ КАРЛОВЪ, 35 л. Сс.-пос. Киренск. у., Мартыновск. в., с. Осиповскаго, рд. Новоалександров. у., въ Смоленск. в.; — М. С. 1 уч. Кирен. у., 21 Апр. 911, 2 и 7 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 19 Мая 911. | 99 90854 309 У., по сов. съ приг., напеч. въ 98 г. № 86402. | 96 74242 170 М. | 95 55366 170 М. | 96 15936 170 М.
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