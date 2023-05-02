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Никонов Иван Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никонов
Имя
Иван
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
02 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 224
Источник
Скан
Оригинальная запись
8585. Никонов Иван Михайлович, 17 л., Лукояновск. у., Васильево-Майданск. в., с. Мадаева. Нижегородск. Г. С. Ст. ст. 180 п. «в», 197, лиш. св. 3 г. 4 м. П. в. з. с. 2/ѴІІ—26 г.

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