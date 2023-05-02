Шибанов Иван Макарович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шибанов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Макарович
- Дата исполнения приговора
- 31 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 363
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12038. ШИБАНОВ, ИВАН МАКАРОВИЧ, 48 л. Гр. Златоустовск. у., Кудинск. в., с. Александровского; — Н. С. 3 уч. Златоустовск. у. Кража, лиш. св. 3 г., по амн. нак. сокр. наполов. Исп. 31 авг. 920.
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