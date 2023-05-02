Комаев Федор Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Комаев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 16 сентябрь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 134
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5661. Комаев Федор Федоров., 35 л., Гдовск. у. и в., д. Корбино. Н. С. 19/20 отд. г. Ленинграда. Ст. 3 ч. 165, л. с. 2½ г. 16 сент. 927.
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