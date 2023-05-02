Солдатов Терентий Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Солдатов
- Имя
- Терентий
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 17 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 338
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10760. СОЛДАТОВ ТЕРЕНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 39 л., б. Екатеринбургск. у., Бобровск. в., с. Ключи. б. Екатеринбургск. Губсуд. Ст. ст. 3 ч. 16. 180 п. «в», 189, лиш. св. 4 г. п пор. пр. 2 г. Приг. вступил в закон. силу 17 января 924.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.