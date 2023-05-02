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Солдатов Терентий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Солдатов
Имя
Терентий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
17 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 338
Источник
Скан
Оригинальная запись
10760. СОЛДАТОВ ТЕРЕНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 39 л., б. Екатеринбургск. у., Бобровск. в., с. Клю­чи. б. Екатеринбургск. Губсуд. Ст. ст. 3 ч. 16. 180 п. «в», 189, лиш. св. 4 г. п пор. пр. 2 г. Приг. вступил в закон. силу 17 января 924.

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