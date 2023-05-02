Концевиков Ахрем Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Концевиков
- Имя
- Ахрем
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 10 февраль 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 290
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 22089. КОНЦЕВИКОВЪ, Ахремъ Васильевъ. Кр. Быхов. у., с. Болонова (хлѣбопаш.), 23 л.; род. того же у., Городецк. в., въ с. Лубянкѣ; приг. М. С. 6 уч. Могилев. (на Днѣпрѣ) окр., по 169 ст. У. о нак., въ тюрьму на 4 м. Исп. 10 Февр. 1887 г.
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